Vaste opération de contrôles sur les livreurs de repas dans le centre ville de Montpellier

Une grosse opération de police a été menée ce mardi après midi dans le centre ville de Montpellier avec dans le viseur les livreurs de repas Uber Eats et Délivéroo. Le secteur s'est communautarisé ces dernières années entrainant de multiples problèmes de sécurité.

ⓘ Publicité

Autrefois la livraison à vélo c'était le gagne pain des étudiants, aujourd'hui c'est un business à part entière. Certains ont donc crée des comptes Uber Eats ou Délivéroo et louent leurs droits à des étrangers en situation irrégulière qui ne peuvent pas travailler légalement en France ou à d'autres qui travaillent occasionnellement. C'est un vrai trafic, cela peut aller jusqu'à 1 000 euros par mois pour louer un compte

Ces livreurs ne sont plus à vélo mais à scooter la plupart du temps et roulent en centre ville en zone piétonne en toute impunité. Certains ont aussi des comportement agressifs avec les passants, plusieurs femmes se plaignent de remarques voire de gestes désobligeants

D'où cette opération menée hier sur 9 points de contrôle différents simultanément dans le centre ville de Montpellier en présence du représentant régional de Uber. 16 faux comptes ont ainsi été fermés, 4 personnes en situation irrégulières remises à la police aux frontières et 24 autres verbalisées. Essentiellement des conduites en zones piétonnes mais aussi une trottinette qui roulait à plus de 50 km et des défauts d'assurance.