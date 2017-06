Vaste opération de gendarmerie en Auvergne-Rhône-Alpes

Dans toute la région ce 21 juin après-midi, une opération coordonnée de contrôles routiers a été menée par la gendarmerie. Installés aux barrières de péage et aux croisements stratégiques, 1180 militaires ont arrêté des véhicules pour contrôler les personnes, et la nature des objets transportés.

Le péage de Reventin-Vaugris est l'un des 150 postes de contrôle déployés cet après-midi en Auvergne-Rhône-Alpes. Une douzaine de gendarmes participent aux opérations. Sous un soleil de plomb, le thermomètre affiche 37°, ils interceptent des véhicules qui viennent de s’engager sur l’autoroute, après une rapide sélection. « Les gendarmes ont le bon œil », commente le commandant Olivier Kempf, commandant l’escadron départemental de sécurité routière. « Ils contrôlent généralement soit des véhicules de forte cylindrée, soit des véhicules style camionnettes. Et puis également des véhicules provenant d’autres départements et qui seraient en transit chez nous ».

L’objectif principal de l’opération, c’est la lutte contre la délinquance itinérante. On peut avoir affaire à un transport de stupéfiants ou de marchandises provenant d'un cambriolage. Mais les gendarmes en profitent aussi pour vérifier si tout est en règle, papiers et entretien du véhicule. Les véhicules utilitaires sont inspectés pour le cas où ils transporteraient des marchandises suspectes. Pour cet artisan maçon, ça ira, même s'il n'avait pas tous les papiers de son fourgon. « Ils m’ont demandé mes papiers et ce que je transportais. Là, ils font une petite vérification par rapport à la carte grise, parce que je ne l’ai pas sur moi ».

239 infractions constatées

Un automobiliste a juste sa carte d'identité. Son permis de conduire, il l'a obtenu en 2014 mais la préfecture dit-il, ne lui toujours pas fourni le précieux document. Les gendarmes vérifient sur leur tablette tactile connectée au fichier. L'homme disait vrai et ils ont une bonne nouvelle à lui annoncer : « ils ont édité votre permis aujourd’hui, donc normalement vous devriez pouvoir le récupérer maintenant ». Le conducteur se réjouit « c’est toujours ça de pris ». Le sourire ne sera plus de mise quand plus tard il se verra dresser un procès-verbal pour ne pas avoir fait réaliser le contrôle technique de sa voiture.

En Isère, 230 véhicules et plus de 300 personnes ont été contrôlés. Les gendarmes n'ont pas pris de gros poissons dans leurs filets. Une trentaine de PV ont été dressés pour des infractions comme défaut de contrôle technique ou pneus lisses. Dans l'ensemble des 12 départements de la grande région, 3627 personnes ont été contrôlées et 239 infractions ont été constatées