Vaste opération de police judiciaire dans une affaire de vols aggravés en Champagne-Ardenne et dans la Meuse

Une vaste opération de police judiciaire s'est tenue ce mardi matin à Sapignicourt (Marne) et Perthes (Haute-Marne), dans le cadre d'une affaire de vols aggravés de vols de fret et de carburant. Des vols récurrents depuis novembre dernier, sur la RN4, en Champagne-Ardenne et dans la Meuse.

Une centaine de gendarmes de la région de gendarmerie de Champagne-Ardenne et de la section aérienne de Metz (Moselle) sont intervenus ce mardi matin à à Sapignicourt (Marne) et Perthes (Haute-Marne), dans le cadre d'une vaste opération de police judiciaire menée dans une affaire de vols aggravés de fret et de carburant et d'association de malfaiteurs.

Dans son communiqué, la gendarmerie évoque des faits répétés depuis novembre dernier, en pleine nuit, sur des parkings situés le long de la RN4. Plusieurs départements sont concernés par ces vols, l'Aube, la Haute-Marne, la Marne et la Meuse. "Les produits volés sont divers et variés. Les auteurs lacèrent les bâches des camions pour en vérifier le contenu et volent en fonction des opportunités", précise la région de gendarmerie Champagne-Ardenne.

Trois gardes à vues

L'opération menée ce mardi a permis l'interpellation de trois personnes, soupçonnées d'avoir commis ces vols et placées en garde à vue dans le cadre de l'enquête préliminaire ouverte par le parquet de Châlons-en-Champagne et menée par la Section de Recherches de Reims. "Des saisies incidentes ont été saisies, des investigations sont en cours pour en déterminer l'origine", précise la gendarmerie.