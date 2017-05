Vaste opération de gendarmerie sur la RN 165 et la RN 12 : 10 permis de conduire ont été retirés

Dans le Finistère, 1726 véhicules ont été contrôlés jeudi soir sur la RN 165 et la RN 12 par les gendarmes, les douaniers, les policiers. 25 infractions ont été relevées et 10 permis de conduire ont été retirés sur le champ pour conduite en état d'ivresse et sous l'emprise de stupéfiants.

Les forces de l'ordre avaient disposé deux points de contrôles jeudi soir entre 20 heures et 23 heures dans le Finistère sur la nationale 165 à hauteur de Briec-de-l'Odet et sur la RN12 sur l'aire de repos de Saint-Servais.

1726 véhicules contrôlés, 25 infractions constatées

25 infractions ont été relevées : 13 relatives à la consommation d'alcool, 5 à la consommation de stupéfiants et 7 au code de la route . 10 permis de conduire ont été retirés immédiatement : 5 pour conduite en état d'ivresse et 5 pour usage de stupéfiants. 1 726 véhicules ont été contrôlés au total et 107 gendarmes , douaniers, policiers ont été mobilisés sur les deux points de contrôles.

Le nombre de tués dans le Finistère est à la baisse

Ces deux opérations se déroulaient alors que les chiffres nationaux des morts dans les accidents de la route étaient communiqués. S'ils sont à la hausse de plus de 18% au plan national, dans le Finistère , ils enregistrent une baisse de 41 % mais 13 personnes ont toutefois été tuées sur les routes du département breton depuis le début de l'année.