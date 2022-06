Vaste opération de la gendarmerie sur l'A 87 en Vendée

25 gendarmes mobilisés ainsi qu'un chien renifleur. C'est une vaste opération qui était menée ce jeudi soir par l'escadron départemental de sécurité routière de Vendée, l'EDSR. Entre 21 heures et 23 heures toutes les voitures et camions en provenance de l'A 87 à l'arrivée à La Roche-sur-Yon étaient contrôlés à la barrière de péage. Le trafic routier étant relativement calme les gendarmes n'ont pas réalisé d'énorme coup de filet. Mais "on a l'obligation d'occuper le terrain -explique le commandant Stéphane Lourdais qui dirige l'EDSR de Vendée - que ce soit pour lutter contre l'insécurité routière ou la délinquance en général. Cela permet de rassurer l'usager qui souhaite circuler en sécurité, et de créer un sentiment d'insécurité chez le délinquant".

Bilan: 3 contrôles positifs au cannabis, un positif à l'héroïne - le conducteur a dû laisser sa voiture- 3 excès de vitesse d'ont l'un à 164 km/h au lieu de 130. Des chauffeurs poids lourds ont également été contrôlés, l'un en infraction avec le code du travail et le temps de repos, l'autre pour surcharge."On ne repart jamais sans avoir constaté des infractions" constate le commandant Lourdais, en promettant d'autres contrôles réguliers notamment sur le littoral vendéen.

