Vaste opération de lutte contre les trafics de drogues dans le quartier sensible de Sabatot à Saint-Gilles

Les gendarmes ont perquisitionné 114 caves dans six bâtiments de cette cité sensible.

Une opération de lutte contre les trafics de stupéfiants a été menée ce mardi matin dans le quartier sensible de Sabatot à Saint-Gilles. 60 gendarmes du groupement du Gard ont investi les lieux, à l’initiative de la compagnie de gendarmerie de Nîmes et sur les réquisitions du Parquet de Nîmes. 114 caves, réparties sur six bâtiments, ont été sondées minutieusement par les deux équipes cynophiles de Nîmes, spécialisées en détection de produits stupéfiants. Du matériel de coupe et de pesée ainsi que de petites quantités de cannabis ont été découverts.

Au total, 300 personnes et 80 véhicules ont été contrôlés sur le secteur. Sur sa page Facebook, la gendarmerie du Gard indique que cette opération s'est déroulée dans le calme.