Vaste opération des gendarmes en Vaucluse : douze personnes interpellées, des armes et des drogues saisies

Les gendarmes de Vaucluse ont mené une vaste opération anti-drogue ce mardi en Vaucluse et dans le nord des Bouches-du-Rhône. Une douzaine de personnes ont été interpellées simultanément à Carpentras, Aubignan, Sarrians, Crillon-le-Brave, Chateaurenard, Mazan et Cavaillon. Ces hommes et femmes, âgés de 20 à 35 ans, ont été placés en garde à vue et mis en examen. Cinq sont en détention provisoire et les sept autres sous contrôle judiciaire.

Des pistolets automatiques, 17.000 euros en liquide, neuf véhicules volés

Lors de leurs perquisitions, les gendarmes ont saisi huit kilos de cannabis, près d'un kilo de cocaïne, 17.000 euros en liquide, neuf véhicules dont un volé, trois pistolets automatiques, un fusil à pompe, des fusils de chasse, plusieurs dizaines de munitions de guerre, notamment destinées à des kalashnikov, un gilet pare-balle, un gyrophare, onze plaques d'immatriculation.

Des comptes bancaires et un bien immobilier d'une valeur de plus de 100.000 euros ont également été saisis au titre des avoirs criminels, précise la gendarmerie dans un communiqué. Près de 120 gendarmes ont été mobilisés dans cette opération.