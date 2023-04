Vaste trafic de drogue démantelé sur Laval et Evron : sept interpellations, deux trafiquants en prison

Une série d'interpellations a été menée la semaine dernière par la police de Laval en charge de l'enquête sur un important trafic d'héroïne, de cocaïne et de cannabis en Mayenne indique, dans un communiqué, la procureure de la République. Les trafiquants sévissaient sur Laval et Evron.

Les policiers ont mis fin aux agissements de sept individus : quatre hommes âgés de 21 à 34 ans et trois femmes âgées de 18 à 35 ans, placés en garde à vue. A l'issue de leurs auditions devant les enquêteurs, et dans le cadre de la procédure du plaider-coupable, un homme âgé de 34 ans et une femme de 33 ans ont été condamnés à 2 ans de prison dont un avec sursis pour acquisition, détention, transport, offre, cession et usage de produits stupéfiants.

Deux autres hommes ont été incarcérés en détention provisoire, une femme placée sous contrôle judiciaire, jusqu'à leur procès en correctionnelle qui se déroulera le 10 mai. Enfin, précise le parquet, un homme de 21 ans et une femme de 35 ans sont convoqués ultérieurement devant la justice.