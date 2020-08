Vaste trafic de stupéfiants : une habitante de Buzançais interpellée

C'est une enquête au long cours que réalisent depuis quelques mois déjà, les sections de recherches de la gendarmerie de Rouen, Orléans et Poitiers et le groupe d'intervention régional, la GIR de Rouen. Les investigations ont permis de mettre en lumière un trafic important d’héroïne géré par deux frères. Une information judiciaire a été ouverte par le parquet de Rouen en mars 2020.

C'est lors de cette enquête qu'une série d'interpellations a eu lieu ce lundi 17 août. L'opération d'envergure, a permis l'interpellation de six personnes à Tours (37), Joué-les-Tours (37), Brionne (27) et Parcoul-Chenaud (24) ainsi qu'à Buzançais dans l'Indre.

Plus de 65 kg d’héroïne ont été découverts dans une voiture stationnée sur un parking de Poitiers lors de ce coup de filet. 58 000 euros, 8 voitures et un scooter, 3 armes de poing, des produits de luxe et une presse artisanale servant à compacter les produits stupéfiants ont été saisis.

Six interpellations lors de ce coup de filet

Selon nos informations, cette habitante de Buzançais serait la conjointe d'un des deux auteurs principaux de cette affaire. Reste à déterminer pour la justice, son degré d'implication. L'enqûete qui se poursuit, permettra d'y voir plus clair. En plus des personnels venus de Rouen pour l'interpellation, huit gendarmes de l'Indre, issus du Peloton de Surveillance et d'Intervention de la Gendarmerie (PSIG) du Blanc et de la brigade de Buzançais, ont participé à l'opération.

Au terme de ce coup de filet, quatre des six personnes interpellées ont été présentées devant le juge d'instruction et mises en examen. Trois d'entre elles ont été placées en détention provisoire.