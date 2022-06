Vatan : trois personnes, dont une fillette, blessées dans une sortie de route

Un grave accident sur les routes de l'Indre. Dimanche 26 juin, dans la soirée, une voiture a fait une sortie de route et plusieurs tonneaux, à la sortie de Vatan. L'accident s'est produit sur la route départementale 960, à la sortie de la commune, au niveau du pont de l'A20.

Trois personnes étaient à l'intérieur du véhicule. Un homme de 28 ans et une fillette âgée de 8 ans ont été gravement blessés, et transportés à l'hôpital de Châteauroux. Une femme d'une quarantaine d'années a été plus légèrement blessée dans l'accident.

Une quinzaine de pompiers sont intervenus pour leur porter secours, notamment une équipe du Cher venue en renfort.