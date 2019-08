Vatan : un appel à témoins après l'accident mortel sur l'A20

Les gendarmes lancent un appel à témoins après l'accident mortel de samedi sur l'A20, au niveau de Vatan. Une fillette de six ans est morte. Les forces de l'ordre cherchent des témoins pour tenter de comprendre ce qu'il s'est passé.

Indre, France

Après l'accident mortel qui s'est produit sur l'A20, ce samedi 3 août, les gendarmes de l'Indre lancent un appel à témoins. Une petite fille de six ans a perdu la vie dans cet accident entre deux voitures, qui s'est produit en début d'après midi, dans le sens Toulouse - Paris. Les gendarmes sont à la recherche de personnes qui se trouvaient dans le secteur, et qui ont vu ce qui s'est passé, pour essayer de comprendre les raisons et le déroulement de ce drame.

Si c'est votre cas, vous pouvez contacter les gendarmes de Châteauroux au 02 54 29 59 39.