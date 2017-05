Vaucluse : des cars de transport scolaire vandalisés

Treize cars du dépôt Sud Est Mobilité de Plan d'Orgon ont été dégradés dans la nuit de mardi à mercredi. Ces actes de vandalisme ont entraîné des retards dans le transport scolaire vers Cavaillon et Cabrières-d'Avignon ce mecredi. Des bus de substitution assureront les liaisons ce jeudi.

Les cars du dépôt Sud Est Mobilités de Plan d'Orgon (Bouches-du-Rhône) ont été la cible d'actes de vandalisme, dans la nuit de mardi à mercredi. "Sur dix-huit véhicules présents sur le site, treize ont été vandalisés", explique Laurent Lejeune, le directeur du site. Le transport scolaire vers les établissements de Cavaillon et de Cabrières-d'Avignon a été perturbé ce mercredi, avec des retards pour les élèves.

Les pneus de ces treize cars ont été crevés. Et les durites transportant les fluides, comme l'huile et le liquide de refroidissement, ont été sectionnées." - Laurent Lejeune, directeur de Sud Est Mobilités

Retour à la normale ce jeudi

Le directeur de Sud Est Mobilités "condamne fortement cet acte, qui impacte directement des enfants et des familles". Ce mercredi matin, pour transporter les élèves, il a dépêché des cars de d'autres dépôts, augmenté le nombre de rotations et détourné d'autres cars pour ramasser le plus grand nombre d'enfants.

Pour ce jeudi, Laurent Lejeune a rapatrié des cars de d'autres dépôts. Le ramassage devrait être fait aux horaires habituels. Cependant, certains de ces cars de substitution ne seront pas aux couleurs du réseau TransVaucluse. "Ils sont blancs", précise le patron, qui rassure : "nous mettrons des pancartes et les conducteurs connaissent leur circuit, donc il n'y aura pas de problème !"

Une plainte a été déposée. Dans un communiqué, le Conseil Départemental de Vaucluse "remercie les jeunes et leur famille pour leur compréhension." Le département condamne également ces "actes de malveillance qui viennent perturber le fonctionnement d'un service public particulièrement important, de surcroît à une période proche des examens".