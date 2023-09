Vauvillers : un couple qui ne scolarise pas ses enfants condamné par le tribunal d'Amiens

Deux habitants de Vauvillers, dans la Somme, ont été condamnés à trois mois de prison avec sursis et 500 euros d'amende chacun par le tribunal correctionnel d'Amiens. La raison : ils font l'école à la maison à leurs deux enfants de 12 et 8 ans et ne les scolarisent plus depuis le confinement, en 2020.

Donner soi-même des cours à son enfant est légal, mais il faut pour cela remplir certains critères et se soumettre à des contrôles réguliers de la Direction des services départementaux de l'Education nationale. Or selon la DSDEN de la Somme, la famille ne remplie pas ces conditions. Les parents sont convoqués une première fois au tribunal correctionnel en octobre 2022, pour "soustraction par un parent à ses obligations légales compromettant la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de son enfant". Le tribunal considère alors que les enfants ne sont pas en danger et relaxe le couple.

Les parents sont à nouveau épingler par la DSDEN, mais pas question pour eux de remettre leurs enfants à l'école. "Il en va de leur sécurité et de leur bien-être surtout en cette période de crise énergétique", répondent-ils dans un courrier. À nouveau appelés à comparaitre ce mardi, cette fois pour "refus d'inscrire un enfant d'âge scolaire dans un établissement d'enseignement malgré mise en demeure", les deux parents, dont le casier judiciaire était jusqu'alors vierge, ne se sont pas présentés à la séance. Malgré leur absence, et l'absence d'avocat**, le tribunal les a reconnus coupables**.