Vazeilles-Limandre (Haute-Loire) : un radar tourelle détruit à coups de fusil

Vazeilles-Limandre, France

Encore un radar détruit en Haute-Loire ! Cette fois, il s'agit du radar tourelle de Vazeilles-Limandre, installé le long de la nationale 102. Mardi 27 août, l'engin a été visé à coups de fusil. Les gendarmes chargés de l'enquête ont retrouvé deux impacts de balle.

L'équipement détérioré fait partie des cinq radars tourelles installés en Haute-Loire au début de l'été. Ce sont les fameux radars nouvelle génération, capables de flasher des deux cotés, mais aussi de repérer un défaut de ceinture ou bien un conducteur qui utiliserait son portable au volant.

Comme leur nom l'indique, ces radars tourelles sont installés en hauteur, juchés sur des mats de quatre mètres. En théorie, ils sont plus difficiles à dégrader que les radars installés au sol mais dans la pratique, ils ont été ciblés à plusieurs reprises, cet été, dans différents départements.

Les radars, un sujet ultra sensible en Haute-Loire

En tout cas, cette nouvelle destruction est la preuve, s'il en fallait, que la question des radars reste un sujet ultra sensible en Haute-Loire. En pleine crise des gilets jaunes, 24 radars avaient été détruits dans le département avec à la clé une facture de plus d'1,5 millions d'euros. Selon la préfecture de haute-Loire, à ce jour, sept radars "ancienne génération" et quatre radars tourelles fonctionnent encore en dans le département.