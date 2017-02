Langue régionale : un village de l'Eure adopte les panneaux franco-normands

Une première dans l'Eure. A Brestot, dans le Roumois, les 6 panneaux d'entrée du village sont désormais en 2 langues: en français et en normand. L'initiative n'est pas qu'anecdotique. Derrière cette signalétique bilingue, il y a la volonté de faire vivre la langue normande.

A Brestot, village de 500 habitants dans le nord de l'Eure, les panneaux d'entrée du village s'affichent désormais en 2 langues: en français et en normand. Un fait rare dans la région. Seules 2 autres communes dans la Manche ont adopté la signalétique bilingue.

Pourquoi Brestot (ou Brétot)? Pour que les gens qui ne sont pas du village cessent de prononcer le "s"! Au delà de cet aspect anecdotique, la municipalité a surtout souhaité ancrer la commune dans son environnement local et rappeler à ses habitants la fierté d'être normands.

"Comme dit le proverbe africain, on a besoin de savoir d'où on vient pour savoir où on va" Jean Michel Ollivier, le maire de Brestot