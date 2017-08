Veauche : 31 personnes confinées pendant 3h à cause d’une poudre d’ail

Une vingtaine de salariés du centre de tri postal de Veauche (Loire) ont été confinés ce jeudi. Une poudre suspecte avait été découverte. Il s’agissait en fait de poudre d’ail.

Vingt salariés de la poste et dix pompiers ont été confinés ce jeudi entre 8h et 11h30. Depuis qu'un des postiers a découvert une poudre blanche et suspecte s'échapper d'un colis suspect.

Le confinement a été décrété dans le cadre du protocole d'intervention avec le SAMU. Une équipe d'identification de produits chimiques a été dépêchée depuis Lyon. Et les recherches ont permis de découvrir qu’il s’agissait en fait de poudre d’ail à destination d’un élevage canin, une poudre qui sert de vermifuge.

Le confinement du centre postal de Veauche, situé rue Gutenberg, a donc pu être levé à 11h15 ce jeudi.