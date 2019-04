Veaux, vaches, cochons : 17 fermes du Berry ouvrent leurs portes au public

17 exploitations agricoles berrichonnes participent à l'opération "Bienvenue la ferme". L'occasion pour les enfants et les adultes de découvrir les coulisses de la fabrication du fromage de chèvre par exemple.

Chaillac, France

C'est un rituel : chaque année, les fermiers de France ouvrent leurs portes pour faire découvrir leur quotidien. Près de Chaillac, dans l'Indre, la Ferme de la Menardière accueille le public pendant deux jours. Ici, on produit du fromage de chèvre et du saucisson de chèvre. L'élevage comporte également des cochons, des poules et des vaches. Un vrai bonheur pour les enfants. "Il y a des animaux qu'on ne voit jamais à Paris. Les chèvres sont toutes douces", raconte une jeune fille en train de donner à manger aux chèvres.

La Ferme de la Menardière élève une soixantaine de chèvres © Radio France - Jérôme Collin

Un souci de transparence auprès des consommateurs

La ferme est gérée par la même famille depuis quatre générations. Stéphanie Aupetit fait la visite des lieux. "C'est une manière très forte de faire découvrir avant tout notre passion. On n'a rien à se reprocher. Partager avec le public, ça ne nous dérange pas du tout", explique-t-elle. Ce souci de transparence est très apprécié par les visiteurs. "C'est très propre. On mange en confiance après avoir visité la ferme. Ce n'est pas toujours le cas", souligne Serge.

- © Radio France - Jérôme Collin

À la fin de la visite, un petit détour par la boutique. Le fromage de chèvre fait craquer les gourmands. "En manger au petit déjeuner, ça ne me dérange pas. J'aime beaucoup ce fromage de chèvre", explique Malo. Sylvie est aussi venue faire quelques emplettes. Elle ne consomme que des produits berrichons.

Agriculteur, c'est un énorme travail. Donc il faut les soutenir !", Sylvie