Véhicules, carburant, armes : un groupe de cambrioleurs arrêté en Sarthe

Cinq personnes ont été arrêtées le 30 mai pour une série de vols. Les faits remontent à septembre 2022. À ce moment-là, plusieurs cambriolages sont constatés dans des entreprises de matériaux de construction du Grand-Ouest. Une enquête a permis de remonter jusqu'à cette équipe.

ⓘ Publicité

Lors des perquisitions, dix véhicules maquillés sont saisis mais aussi plus de 8.000 euros d'argent liquide, 650 litres de carburants et des armes. Les enquêteurs ont aussi trouvé du matériel d'effraction sophistiqués qui, selon eux, permet de voler des voitures récentes. Au total, le préjudice est estimé à plus de 150.000 euros.

Ce véhicule blanc a été saisi par les enquêteurs. - Gendarmes de la Sarthe

Ces cinq personnes sont issues de la communauté des gens du voyage. Elles ont été arrêtées en Loire-Atlantique, dans la Vienne et en Sarthe. C'est en Sarthe que 35 vols en bande organisée ont été commis selon les gendarmes. Les suspects sont aussi poursuivis pour recel.

Depuis ce vendredi 2 juin, tous les membres de cette équipe sont en détention provisoire en attendant leur procès. L'audience est prévue le 11 juillet. Dans le groupe, trois personnes encourent 10 ans de prison, deux autres encourent 20 ans car elles sont en récidive.