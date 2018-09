Veigné : un conducteur contrôlé à 128 km/h au lieu de 50 km/h

Par Simon Soubieux, France Bleu Touraine

Les gendarmes d'Indre-et-Loire ont procédé la semaine dernière à des contrôles dans les villes de la vallée de l'Indre sur plusieurs jours. Au total, une vingtaine d'excès de vitesse de plus de 50 km/h à Veigné et à Monts, avec pour certains conducteurs une consommation d'alcool et de stupéfiants.