Veigné : un jeune homme de 19 ans contrôlé à 149 km/h au lieu de 50 km/h

Le jeune homme de 19 ans était titulaire du permis depuis moins d'1 an

Veigné, France

C'est l'un des plus gros excès de vitesse de l'année 2018. Les gendarmes de la Brigade Motorisée de Tours ont contrôlé ce samedi peu avant 12h, un jeune homme qui circulait à 149 km/h au lieu de 50 km/h. Le conducteur, avec un permis A c'est à dire un permis probatoire, a été appréhendé sur la D910 à Veigné (Indre-et-Loire).

Permis retiré

L'automobiliste, titulaire du permis depuis moins d'1 an, s'est vu retirer son papier rose sur le champ. Il roulait à bord d'un SUV Mercedes. L’auteur de cette contravention de 5eme classe fera l’objet d’une forte amende et d’un retrait de six points sur son permis de conduire (probatoire).

Cette interpellation intervient dans un contexte de forte mortalité routière. L'Indre-et-Loire a enregistré 38 décès sur les routes depuis le début de l'année.