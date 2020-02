Chambéry arrive deuxième du baromètre des villes cyclables

Dans le baromètre 2019 des villes cyclables publié ce vendredi par la Fédération des Usagers de la Bicyclette (FUB), la préfecture de Savoie arrive deuxième des villes entre 50.000 et 100.000 habitants, derrière La Rochelle.

Chambéry, France

A Chambéry, ils sont plus d'un millier de cyclistes à avoir répondu à la deuxième enquête lancée par la Fédération des Usagers de la Bicyclette (FUB). C'est l'un des plus forts taux de participation en France (18 réponses pour 1.000 habitants). La ville est classée dans la catégorie C , correspondant à la mention "plutôt favorable au vélo". La note de Chambéry est de 3,76 sur 6. La ville termine comme en 2017 deuxième derrière la Rochelle dans le classement des villes moyennes (50.000 à 100.000 habitants). Tous les détails du classement sont disponibles ici.

Les résultats du baromètre vélo 2019 pour Chambéry - https://palmares.parlons-velo.fr/

De nombreux aménagements cyclables appréciés à Chambéry

Parmi les points forts, les participants apprécient l'existence de nombreux aménagements cyclables, l'existence d'ateliers de réparation et les nombreux arceaux à disposition pour garer son vélo. Frédéric, un cycliste chambérien de 56 ans interrogé près du Palais de Justice roule 15 km par jour depuis huit ans. Il se souvient que la ville n'a pas toujours été aussi accueillante pour les vélos : "il y a un progrès depuis quelques années à Chambéry. Des parcours complets, c'est une nouveauté et c'est vraiment central. Et les cyclistes ont les moyens de se déplacer avec un bon temps de déplacement"

"Il y a un progrès depuis quelques années à Chambéry." — Frédéric, cycliste âgé de 56 ans

Des progrès à faire comme séparer les pistes cyclables de la route

Mais il reste des choses à faire, selon Alexis, de l'association savoyarde "Roue libre", qui promeut la circulation à vélo. Il a eu accès aux commentaires écrits par les participants chambériens à l'enquête de la FUB. "Ce qui ressort du baromètre, ce sont des attentes au niveau des aménagements, notamment des voies cyclables vraiment séparées de la route pour permettre aux plus jeunes et aux plus âgés de circuler à vélo. Ce qui est aussi important pour se sentir en sécurité , c'est que les voitures roulent moins vite".

"Des attentes (...) notamment des voies cyclables vraiment séparées de la route." — Alexis, de l'association Roue Libre

A Chambéry, la municipalité dépense environ 500.000 euros par an pour le vélo, soit cinq euros par habitant. Selon la FUB, pour aménager une "vraie ville cyclable", il faut au moins le double.

Parmi les autres villes savoyardes du classement, Annecy se classe 5e des villes entre 100.000 et 200.000 habitants (note D), un classement largement dominé par Grenoble. Aix-les-Bains est dans le top 15 des villes entre 20.000 et 50.000 (14e, note D).