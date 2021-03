Vélos fauchés à Saint-Just-Saint-Rambert : "C'est vraiment dramatique" réagit Romain Bardet

Le cycliste brivadois adresse "tout son soutien" au club de l'ECSEL dont une vingtaine de membres ont été fauchés par une voiture ce mercredi à Saint-Just-Saint-Rambert. Un adolescent de 14 ans est toujours, ce jeudi, entre la vie et la mort.

C'est un accident qui frappe toute la communauté du cyclisme. Ce mercredi, en fin d'après-midi, une voiture a fauché une vingtaine de cyclistes du club de l'ECSEL, le club Espoir Cycliste Saint-Etienne Loire sur la départementale 108 à Saint-Just-Saint-Rambert.

"C'est vraiment dramatique parce que ce sont des jeunes a réagi Romain Bardet. Je suis hyper triste et j'adresse tout mon soutien aux personnes de l'ECSEL. C'est l'un des plus grands clubs formateurs français. Toute la grande famille du vélo est affectée et leur souhaite un prompt rétablissement en espérant que ce genre de drame ne se reproduise pas."

Faire en sorte que la route se partage

Le cycliste originaire de Brioude appelle également à un meilleur partage de la route entre les usagers : "La route c'est notre terrain de jeu. On passe souvent près de la correctionnelle. On ne fera jamais de la route un endroit sûr mais je pense qu'on peut faire en sorte que la route se partage d'une manière plus cordiale. De la part des automobilistes mais aussi des cyclistes parce que l'on doit aussi avoir un comportement respectueux".