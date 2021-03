Vélos fauchés à Saint-Just-Saint-Rambert : les sorties sur route pour les mineurs en débat dans les clubs

Un adolescent est toujours hospitalisé dans un état grave après l'accident qui s'est produit mercredi 17 mars à Saint-Just-Saint-Rambert. Une voiture a fauché une vingtaine de cyclistes du club de l'ECSEL, le club Espoir Cycliste Saint-Étienne Loire, sur la départementale 108. Le président du comité Loire de la fédération française de cyclisme et ancien président de l'ECSEL Gilles Mas, estime que cet accident rare va avoir un impact sur la pratique sportive dans les clubs ces prochains mois.

_"On se pose la question aujourd'hui de savoir s'il faut continuer à emmener des gamins sur la route_, c'est un débat qui aura lieu au sein du club, et puis dans le monde cycliste, parce qu'aujourd'hui c'est dangereux", lâche celui qui explique n'avoir jamais connu un tel accident après 25 ans de présidence du club cycliste stéphanois.

Lui-même reconnaît qu'à chaque fois qu'il prend son vélo, "il y a une crainte". Et "quand on encadre un groupe comme Dominique Garde dans ce groupe-là, je peux vous dire qu'il y a une sacrée responsabilité et une peur".

Faire respecter le partage de la route

Gilles Mas estime que cet accident grave, doit aider à faire évoluer les comportements, pour aboutir à un meilleur partage de la route entre ses différents usagers. "Cela doit servir à sensibiliser les automobilistes sur le fait que les cyclistes doivent être pris en compte, que ce soit en campagne ou en ville, parce qu'il n'y a pas que des cyclistes qui font de la compétition, il y a aussi ceux qui vont au travail à vélo, ceux qui font du loisir", explique le président du comité Loire de la fédération française de cyclisme. Il appelle les automobilistes français, mais aussi les autorités, à prendre exemple sur les pays du Nord de l'Europe comme les Pays-Bas ou le Danemark, "où il y a davantage d'aménagements cyclables et où le cycliste est plus pris en compte".

Mais la sécurité des cyclistes passe aussi selon lui par un effort supplémentaire sur la formation, notamment avec le déploiement du dispositif "savoir rouler à vélo". "C'est un dispositif national qui peut se mettre en place à l'école, mais aussi dans les clubs, comme un permis, qui permet aux enfants d'apprendre à faire du vélo, comme on apprend à nager ou à faire du ski, avec les bons réflexes, le code de la route etc", détaille Gilles Mas. Il rappelle que la connaissance du code de la route est "la première chose apprise aux jeunes au sein des clubs, dans les écoles de cyclisme".