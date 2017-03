Vence : un kinésithérapeute soupçonné de viols sur des personnes handicapées

Un kinésithérapeute a été mis en examen et placé en détention provisoire. Il est soupçonné d'avoir agressé sexuellement et violé plusieurs patients du centre d'hébergement pour adultes handicapés Les Baous, à Vence.

La justice est saisie par le foyer pour handicapés Les Baous, à Vence. Un patient, atteint d'autisme, raconte une scène, qu'il a vue : dans le cabinet du kiné, le professionnel est en train de se faire pratiquer une fellation, par un autre patient. Il est traumatisé, et prévient une infirmière, qui va à son tour donner l'alerte.

L'ensemble des personnes accueillies dans ce centre (une vingtaine) sont interrogées, et il apparaît que plusieurs patients auraient été victimes de ce même kiné : ils dénoncent des attouchements sexuels et des viols. Au moins deux victimes sont identifiées formellement. Les faits sont corroborés par plusieurs témoignages, qui relatent des faits identiques.

Un kinésithérapeute qui n'avait jamais fait parler de lui

Le kiné des Baous est arrivé dans le foyer en 2013. Il vient de région parisienne, et son casier judiciaire est vierge. Il travaille également dans un cabinet médical, en libéral. A ce stade, il ne reconnaît aucunement les faits. Il est mis en examen pour viols et agressions sexuelles sur personnes vulnérables, par personne ayant autorité. Il est placé en détention provisoire. Une information judiciaire a été ouverte et confiée à un juge d'instruction de Grasse.

Les enquêteurs vont maintenant s'attacher à entendre l'ensemble des patients, qui ont eu par le passé des séances avec cet homme mis en cause, au-delà des personnes actuellement hébergées dans le centre.