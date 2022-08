Vendanges en Champagne : un bus de la gendarmerie pour délester les brigades

Alors que les dates de début de vendanges en Champagne seront dévoilées ce samedi 20 août par le Comité interprofessionnel des vins de champagne (CIVC), les gendarmes de la Marne sont prêts à sécuriser la cueillette. Il faut dire que chaque année ce sont pas moins de 120 000 personnes qui viennent vendanger.

"Plus de population c'est plus de délinquance, affirme Yann Basso, qui commande la brigade de gendarmerie d'Epernay, c'est aussi plus de personnes sur les routes donc plus d'accidents". Un surcroît de travail que devra assumer le bus de la brigade "Gend-Viti", afin de délester les brigades fixes.

_On s'occupera de tout ce qui a un rapport avec les vignes et les vendanges - G_endarme Coulot

Ils sont cinq, renforcés par des réservistes, pour gérer ce bus depuis le 15 août et pour 6 semaines, jusqu'au 25 septembre. Un bus équipé comme une salle de réunion : "On peut faire des visioconférences, on a tous les branchements pour internet et on est en liaison avec notre hiérarchie par radio", explique le Gendarme Coulot qui pourra, avec ses collègues, prendre des plaintes depuis ce poste-là, "Ca va du vol de raisins en passant par le vol de phytosanitaire, de capsules ou même carrément de champagne".

Le bus de la gendarmerie sillonnera les vignes jusqu'au 25 septembre © Radio France - Aurélie Jacquand

Un bus pas discret, mais ce n'est pas le but

L'inconvénient de ce bus, c’est sans doute son manque de maniabilité et sa taille. Les gendarmes ont conscience qu’ils ne pourront pas s’installer partout. Et puis la discrétion n'est pas de mise, mais ce n'est pas l'objectif de cette brigade qui précise que ce bus n'est qu'une partie du dispositif "Gend-Viti". "On va aussi patrouiller à pieds, précise Yann Basso, à vélos ou même à cheval !". La brigade républicaine arrivera en Champagne le 29 août.