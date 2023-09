Vendanges en Côte-d'Or : la préfecture met fin à deux campements illégaux

La préfecture de Côte-d'Or annonce une multiplication des contrôles pour vérifier les conditions d'hébergement des vendangeurs. Une douzaine ont déjà été effectués et d'autres vont suivre d'ici la fin de cette période de forte activité dans les vignes.

ⓘ Publicité

Des irrégularités constatées par l'inspection du travail et les gendarmes

Au cours de ces contrôles, des campements interdits ont été constatés à Puligny-Montrachet et Meursault et Tailly. Les services de gendarmeries sont intervenus immédiatement. Les autorités ne veulent pas que les vendanges avec des travailleurs étrangers, notamment en provenance de l'Europe de l'Est, soient réalisées sans solution d'hébergement adapté. Ces cas relèvent pour les autorités de la traite d'êtres humains. La préfecture reconnait qu'ils sont rares mais ne peuvent être tolérés.

Les personnes qui le souhaitaient se sont vues proposer des contrats avec des viticulteurs et ont pu être installées au village vendangeurs de Morey. La justice a été saisie.