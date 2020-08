Vendangeur mort dans le Beaujolais : l'autopsie n'a pas permis de déterminer les causes de la mort

Cet homme de 30 ans, originaire de la commune de Coullons dans le Loiret, a été retrouvé mort cette semaine alors qu'il participait à des vendanges dans le Beaujolais. L'autopsie conclut à une mort naturelle, mais n'a pas permis de déterminer la cause précise du décès.

Ce vendredi matin, le parquet de Villefranche-sur-Saône est en mesure de nous donner les résultats d'autopsie de cet homme de 30 ans, originaire de Coullons dans le Loiret (à la limite du Cher), retrouvé mort dans son lit en début de semaine.

Pas d'intervention criminelle, selon l'autopsie

Selon le parquet, l'autopsie n'a pas permis de déterminer les causes précises de la mort de cet homme. Ce que l'on sait, c'est qu'aucune intervention extérieure (donc criminelle) n'a été découverte. Il s'agirait donc d'une mort dite "naturelle" : malaise cardiaque, maladie, ou surconsommation de drogues ou d'alcool. C'est justement pour en savoir plus qu'une analyse toxicologique a été commandée, mais on ne connaîtra pas les résultats avant plusieurs semaines, selon le parquet.

Un autre vendangeur décédé dans le Beaujolais fin août

Ce trentenaire travaillait depuis quelques jours aux vendanges sur un domaine viticole de Saint-Lager, dans le Rhône. Son corps sans vie a été découvert par ses camarades de chambrée, le mardi 26 août dernier au petit matin. Le 20 août dernier, toujours dans le Beaujolais, un salarié polonais qui faisait les vendanges s’était écroulé au milieu des vignes. Malgré l'intervention rapide des secours, il n'a pas pu être ramené à la vie.