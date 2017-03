Vendangeurs polonais logés dans des conditions indignes : le couple d'hébergeurs relaxé

Accusé d'avoir logé près de 240 vendangeurs polonais dans des conditions insalubres dans une maison à Fleury-la-Rivière en septembre 2014, un couple d'hébergeurs champenois a été relaxé ce mercredi. Au bénéfice du doute et en l'absence d'élément moral.

On peut dire que l'affaire fait pschitt, car le procureur de la république avait requis 10 mois de prison avec sursis à l'encontre du couple lors du procès le 18 janvier dernier. Les deux hébergeurs, un couple d'ouvriers viticoles polonais qui vit dans la Marne, étaient jugés devant le tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne pour avoir logé les saisonniers dans des conditions indignes, avoir stocké de la nourriture avariée et pour avoir exercé une activité de prestation viticole non déclarée. Le jugement est tombé ce mercredi : le couple est relaxé et la saisie immobilière a été levée.

Un scandale en pleines vendanges 2014 et à l'arrivée une affaire qui fait pschitt

A l'époque, l'affaire avait grand bruit dans le monde du champagne. Elle remonte aux vendanges 2014 : près de 240 vendangeurs ont été découverts dans une maison de Fleury-la-rivière près d'Epernay, lors d'un contrôle des gendarmes, des agents de la Mutualité sociale agricole (MSA) et des services de l'inspection du travail : entassés à 12 par chambre sur des lits superposés, pour certains au sous-sol et sans aération. Mais au procès, le couple avait assuré vouloir "rendre service" à leurs compatriotes venus faire les vendanges.

La volonté d'abus pas prouvée selon le tribunal

Pour les juges, le couple est relaxé "au bénéfice du doute" concernant les accusations de détention de denrées alimentaires corrompues et d'exécution de travail dissimulé et en l'"absence d'élément moral" concernant la soumission de personnes vulnérables à des conditions d'hébergement indignes. Car si l'indécence des conditions de vie des vendangeurs est évidente, la volonté d'abuser de la faiblesse de ces personnes n'a pas été prouvée selon le tribunal. Le logement -qui ne leur appartenait pas- avait simplement été mis à disposition, contre aucune contrepartie financière, s'était défendu le couple à l'audience.