Vendangeurs polonais logés dans une maison insalubre en 2014 : les hébergeurs devant la justice

Deux hébergeurs polonais doivent être jugés ce mercredi 18 janvier devant le tribunal correctionnel de Châlons-en-champagne pour avoir logé 248 saisonniers polonais dans des conditions indignes à Fleury-la-rivière. Un scandale en pleines vendanges 2014.

C'est la première fois qu'elles vont s'expliquer devant la justice : deux personnes d'origine polonaise sont jugées ce mercredi après-midi pour avoir logé près de 248 vendangeurs dans des conditions insalubres à Fleury-la-Rivière dans la Marne, à l'automne 2014. Les gendarmes et les agents de la Mutualité sociale agricole (MSA) avaient découvert le logement insalubre lors d'une opération de contrôle un matin en pleines vendanges. Les deux hébergeurs sont donc jugés devant le tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne pour travail dissimulé, soumission de personnes dépendantes à des conditions d'hébergement indignes, mais aussi détention de denrées corrompus.

Aucun vendangeur n'est partie civile

Car les 248 saisonniers n'étaient pas seulement mal logés, mais aussi mal nourris. Les saisonniers étaient logés dans une maison et ses dépendances, à 12 dans des chambres prévues pour quatre, sur des lits superposés. Et près de 750 kilos de nourriture avariée avaient été découverts dans la cuisine du logement et dû être détruits. Problème : les vendangeurs étaient repartis très vite en Pologne sans avoir parlé aux gendarmes après la découverte du logement insalubre. Aucun d'entre eux n'est d'ailleurs partie civile dans cette affaire.