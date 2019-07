Les pompiers de Vendée appellent les agriculteurs à la prudence pour éviter les feux de récoltes

Vendée, France

70 hectares de champ de blé ont brûlé dans le sud de la Vendée ce mercredi, sept hectares près de Chantonnay jeudi. En pleine période de récoltes, les engins agricoles tournent à plein, dans des champs arrosés de soleil et de vent. Le tout par des températures élevées ces derniers jours. Un cocktail idéal pour les incendies, alerte le Service départemental d'incendie et de secours (Sdis) de Vendée, qui lance un appel à la prudence aux agriculteurs.

Les départs de feux sont principalement liés à des étincelles dues à un choc de la machine contre une pierre ou un matériau ferreux, ou une accumulation de poussière sur les filtres ou pots d'échappement des machines"

- Le Sdis 85

Décaler les récoltes aux heures les moins chaudes

Les pompiers conseillent, si possible, de décaler la récolte à la fin de la journée. Quand il fait moins chaud. Il demande aussi aux agriculteurs d'emporter leur téléphone portable dans les champs, pour prévenir les secours le plus vite possible en cas de besoin.

Les agriculteurs peuvent aussi préparer des tas d'environ une tonne de lisier à proximité des parcelles, et de les arroser d'eau. Pour éventuellement recouvrir les feux. Il faut aussi avoir une pelle dans le tracteur. Pour creuser une tranchée coupe-feu si besoin.