Vendée : l'ancien prêtre intégriste condamné à 20 ans de prison pour viols et agressions sexuelles

C'est la peine la plus lourde possible. Pierre de Maillard, ancien prêtre traditionaliste de la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X (non reconnue par l'Eglise catholique), a été condamné ce vendredi par la cour d'assises de Vendée à 20 ans de réclusion criminelle, assortie d'une peine de sûreté des deux tiers.

ⓘ Publicité

Au terme de deux semaines de procès à huis clos , il a été reconnu coupable de quatre viols et des agressions sexuelles sur un total de 27 victimes, mineures à l'époque des faits. Cet homme était en poste au prieuré Notre-Dame-du Rosaire à Saint-Germain-de-Prinçay, près de Chantonnay. La plupart des faits ont été commis entre 2003 et 2019 en Vendée, à La Rochelle et dans les Yvelines.

"La pédophilie infeste tout mon être"

Pierre de Maillard est également frappé d'une interdiction définitive de fréquenter des mineurs et de séjourner en Vendée, comme l'avait demandé dans ses réquisitions l'avocate générale Emmanuelle Lepissier. Sa peine est assortie de 10 ans de suivi socio-judiciaire. Il aura par ailleurs interdiction de travailler avec des mineurs et de paraître en Vendée et en Charente-Maritime.

Durant le procès, l'ancien prêtre, écarté depuis la révélation des faits de la Fraternité Saint-Pie X, a nié tous les viols, mais reconnu que "la pédophilie infeste tout mon être". Ses derniers mots à l'audience ont été : "Je m'excuse, pardon, je m'excuse". "Cette peine maximale ne supprime pas votre part d'humanité", lui a dit le président du tribunal après le verdict.

À lire aussi Un prêtre traditionnaliste devant les assises de Vendée pour viols et agressions sexuelles