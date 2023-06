Vendée : 20 ans requis contre le prêtre traditionnaliste jugé pour viols et agressions sexuelles

Après plus d'une semaine de procès pour des viols et agressions sexuelles sur des mineurs , ce jeudi après-midi, c'est la peine maximale qui a été demandée par l'avocate générale à l'encontre d'un prêtre de la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X, non reconnue par l'Église catholique. La représentante du parquet a requis 20 ans de réclusion criminelle, assortie d'une période de sûreté des deux tiers.

Cet homme de 56 ans est jugé depuis le 22 mai pour viols et agressions sexuelles sur 27 mineurs entre 2003 et 2019 alors qu'il officiait comme prêtre au prieuré Notre-Dame-du Rosaire à Saint-Germain-de-Prinçay, près de Chantonnay. La plupart des victimes étaient âgées entre 12 et 14 ans au moment des faits. L'affaire avait éclaté quand l'une de ses victimes l'avait dénoncé en octobre 2020. Le responsable du prieuré lui avait demandé d'alerter la justice, provoquant l'interpellation du prêtre et son placement en détention .

Verdict attendu ce vendredi

Les réquisitions de l'avocate générale s'accompagnent d'une interdiction définitive de fréquenter des mineurs et de séjourner en Vendée. Par ailleurs, un suivi socio-judiciaire avec obligation de soins pendant 20 ans a été demandée. "C'est une sanction exemplaire au vu de la dangerosité de ce pédophile en série" estime pour sa part Me Lionel Bethune de Moro qui défend certaines victimes.

Le verdict de la cour d'assises est attendu ce vendredi.