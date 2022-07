Vendée : 448 infractions routières relevées pendant le week-end du 14 juillet

Les gendarmes et les policiers de Vendée ont relevé 448 infractions routières pendant le week-end du 14 juillet, un chiffre décrit comme "édifiant" par la préfecture de Vendée qui appelle les automobilistes à la plus grande vigilance en cette période vacances.

C'était un week-end chargé pour les gendarmes et les policiers de Vendée. Pour le pont du 14 juillet, ils ont été largement mobilisés sur des contrôles routiers dans tout le département. Bilan : 448 infractions routières relevées, un chiffré "édifiant" pour la préfecture de Vendée. On compte dans ces infractions, 248 excès de vitesse, dont 8 sont à 40km/h au-dessus de la limitation de vitesse. Un seul message des autorités face à ces comportements en cette période de vacances : vigilance.

Face à ce constat, la préfecture annonce de nouvelles actions de prévention et des contrôles qui "seront maintenus à leur plus haut niveau sur l’ensemble du département". Par ailleurs, la préfecture de Vendée rappelle que le nombre de morts sur la route cette année grimpe à 26 personnes pour le département. Cela veut dire, trois de plus que l'année dernière à la même époque.

