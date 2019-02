Vendée : 500 kg de marchandises et une camionnette volés à la Banque alimentaire

La Roche-sur-Yon, France

"On a déjà été cambriolés la semaine de Noël. On avait justement renforcé les fenêtre, on attendait la pose du grillage", explique Bernard Metay, président de la Banque alimentaire de Vendée, quand le second cambriolage a eu lieu. C'était dans la nuit de lundi à mardi, dans ses locaux de La Roche-sur-Yon.

Une camionnette carbonisée

500 kg de marchandises ont été volées. "Des denrées issues de notre grande collecte de novembre, donc ils ont volé les dons des particuliers", s'insurge le président de l'association. Les cambrioleurs les ont chargées dans un des véhicules de l'association, une camionnette frigorifique, avant de repartir en direction de Nantes. Les gendarmes ont retrouvé le véhicule carbonisé, sur la commune de Rocheservière.

"On a la chance d'avoir un bon réseau en Vendée, on va pouvoir se débrouiller pour se relever. Mais le travail est énorme, ils ont cassé des vitres, et mis le bazar dans les stocks. Il faut refaire tout l'inventaire", explique Bernard Metay.