Vendée : à Landevieille, y a-t-il un rôdeur autour de l'école primaire ?

Des parents s'inquiètent sur les réseaux sociaux de la présence d'un homme près de l'établissement scolaire privé de la commune, qui aurait bousculé et agressé verbalement un ou plusieurs écoliers. Qu'en est-il ?

Landevieille, France

L’inquiétude part d'un mot mis dans le carnet des écoliers, à destination des parents de l'école primaire privée de Landevieille, l'école Notre-Dame, en Vendée, en fin de semaine dernière. La direction leur a adressé un appel à la vigilance, après le témoignage de deux ou trois enfants qui auraient été insultés et même bousculés par un homme, en rentrant seuls de l'école. Peu après, un ou plusieurs parents d'élève ont partagé le message de la directrice, qui devait rester en interne, sur les réseaux sociaux, provoquant l'inquiétude des habitants et ceux des communes alentour. Depuis, un climat propice à la rumeur s'est installé.

Des parents inquiets

Sur les réseaux sociaux, de nombreux parents sont inquiets. Pareil pour les commerçants contactés, qui, même s'ils n'ont rien vu, disent être particulièrement vigilants, et regardent par la fenêtre s'ils ne voient pas le fameux "break bleu aux vitres teintées" décrit par les enfants.

Capture d'écran d'une alerte postée par la page Facebook qui se dit être celle de la mairie de Vairé, à côté de Landevieille. - Facebook Page Mairie de Vairé

Cette publication a été partagée plus de 1.400 fois sur Facebook. "Attention à tes filles", envoie par exemple Anaïs, une internaute, en mettant en copie l'une de ses contacts, pareil pour Morgane qui interpelle son amie Chantal. "Arrête, tu me fais flipper, mais en général, on va toujours les chercher", lui répond-elle.

Qu'en est-il ? Ce rôdeur existe-t-il ?

Les gendarmes continuent leur enquête, notamment ce jeudi 19 décembre au matin dans certains commerces de Landevieille, d'après les informations de France Bleu Loire Océan, pour savoir si quelqu'un a vu quelque chose. Certains disent avoir aperçu une voiture bleue que les enfants décrivent comme étant celle du rôdeur.

Néanmoins, les enquêteurs n'ont pour l'instant trouvé aucun suspect, d'après le parquet des Sables-d'Olonne. Il dément la tentative d'enlèvement d'une collégienne de La Chaize-Giraud, la commune d'à côté, et invite à faire très attention aux informations qui circulent sur les réseaux sociaux.