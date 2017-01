Vendée : amputé il y a quatre ans après un accident de la route et toujours pas indemnisé

On peut se retrouver amputé d'une jambe après un accident de la route et n'avoir toujours pas reçu de compensation financière 4 ans après les faits. C'est ce qui arrive à un Vendéen de 18 ans. L'audience pour déterminer son droit à indemnisation se tient ce jeudi devant le TGI de la Roche-sur-Yon.

L'accident remonte au mois d'avril 2013. Lucas Barbaud a alors 14 ans. Il circule sur un scooter près de Clisson, aux confins de la Loire-Atlantique et de la Vendée entre Cugand et la Bruffière. Une voiture le renverse. La jambe gauche est touchée. Il est amputé le jour même. S'en suivent : la pose d'une prothèse, quatre mois de rééducation et l'apprentissage d'une vie avec un membre fantôme. Lucas ressent des douleurs aux doigts du pied qu'il n'a plus. Il termine sa scolarité avec une allocation : 130 euros par mois. Et est aujourd'hui travailleur handicapé. Au chômage. Pôle Emploi lui verse en moyenne 300 euros chaque mois.

Ce qu''espèrent ses avocats avec l'audience d'aujourd'hui

Les avocats de la famille de Lucas Barbaud espèrent obtenir 50 000 euros de provision : au titre, entre autres, des souffrances endurées et du préjudice esthétique.On est presque 4 ans après l'accident, et l'assurance de la partie adverse n'a toujours pas fait de proposition. Mais elle s'explique : la victime est jeune, les blessures sont graves, le recul s'impose, il faut le temps de la consolidation. Il y a aussi un litige en cours : l'assurance soutient que l'adolescent a commis une faute, notamment qu'il zigzaguait sur la route, cela réduit selon elle son droit à indemnisation.

Un cas malheureusement banal, explique l'avocat de la famille de la jeune victime.