Vendée : après l'accident, il abandonne son passager qui meurt dans la voiture

L'accident a lieu en pleine nuit, sur une petite route, la départementale 21A. Un conducteur, en état d'ébriété, d'après Olivier Couvignou, le procureur de la République des Sables d'Olonne, perd le contrôle de sa voiture qui quitte la route, et tombe dans un petit plan d'eau, un étier. L'homme sort du véhicule et s'en va sans demander son reste. Il ne s’occupe pas de son passager. Quand l'accident est signalé et que les pompiers arrivent, la voiture est en partie immergée. Son occupant, âgé de 35 ans, est décédé. Une autopsie a été ordonnée, les résultats ne sont pas encore connus.

Le conducteur a donc tranquillement décidé de partir. Il fait du stop et est pris en charge par un automobiliste. Il est ensuite rapidement identifié et interpellé. Placé en garde a vue, il reconnait les faits. Il a été déféré jeudi au parquet des Sables d'Olonne et mis en examen pour homicide involontaire avec deux circonstances aggravantes, alcool et délit de fuite. L'homme, qui serait âgé d'une quarantaine d'années, a été placée en détention provisoire.