Vendée : après la mise en examen d’un prêtre soupçonné de viols sur mineurs, sa communauté se dit sous le choc

L'enquête suit son cours, dans l'affaire du prêtre suspecté de pédophilie, en Vendée. L'ecclésiastique, membre de la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X, traditionaliste, a été mis en examen mercredi, entre autre pour viols et agressions sexuelles sur mineurs. D'après le parquet de la Roche-sur-Yon, les faits portent sur une période de 14 ans, de 2006 à mai 2020, en Vendée et en Charente-Maritime. Il y aurait 19 victimes identifiées.

La fraternité Saint Pie X est connue pour être traditionnaliste © Radio France - Philippe Rey-Gorez

Le prêtre, âgé de 53 ans, faisait partie du prieuré Notre-Dame-du-Rosaire, à Saint-Germain-de-Princay, à une quarantaine de kilomètres de La Roche-sur-Yon. C'est le responsable du Prieuré, l'abbé Alain Ramé, qui a donné l'alerte en juillet dernier : « une victime a eu le courage de briser le silence. Je l’ai entendue et je lui ai donné crédit immédiatement. J’ai signalé à mon supérieur, qui lui-même a contacté la justice. Ca a été un choc, mais évidemment, nous pensons d’abord aux victimes. On n’imagine même pas la blessure que ça représente pour des enfants ».

L'abbé Alain Ramé, responsable du prieuré © Radio France - Philippe Rey-Gorez

Dans la commune de 1.500 habitants, cette nouvelle est aussi vécue comme un vrai choc, d'autant plus que le prieuré fait très peu parler de lui. Il faut dire que c'est une toute petite communauté. Trois prêtres, pour les messes ou encore des cours de catéchisme, cinq religieuses, qui tiennent une école privée, à Chantonnay, également liée à la fraternité Saint Pie X, mais où le suspect n'a jamais eu à intervenir. Le tout dans une grande discrétion, alors, le maire, Dominique Paillat, n'en revient toujours pas : « la congrégation est bien intégrée dans le village et dans les alentours, et on n’a jamais eu de souci ».

Même point de vue de la part des habitants de Saint-Germain-de-Princay que nous avons rencontrés. Le prieuré est peu connu, même si, visiblement, la messe du dimanche attire beaucoup de monde. 150 à 200 personnes, en moyenne, beaucoup de voitures, mais ce sont surtout des gens de l'extérieur, glisse une habitante : « on voit beaucoup de voitures immatriculée en Loire-Atlantique".