Vendée : cinq blessés dont trois graves dans un accident de la route

Un grave accident de la route, ce dimanche, à Saint-Georges-de-Pointindoux, en Vendée. Deux voitures se sont percutées. Trois personnes, dont un garçon de 13 ans, sont grièvement blessées. Elles ont été transportées au CHU de Nantes et au CHD de La Roche-sur-Yon.

L’accident s’est produit peu après 14h, sur la commune de Saint-Georges-de-Pointindoux, près des Achards : une collision frontale entre deux voitures, au lieu-dit Louvrenière.

Deux enfants parmi les blessés

Le bilan est très lourd : il y a cinq blessés, dont trois graves. Un garçon de 13 ans a été transporté par hélicoptère, en urgence absolue, au CHU de Nantes. Deux autres personnes, des femmes de 50 et 67 ans, ont également été transportées en urgence absolue, l’une à Nantes, l’autre au centre hospitalier départemental (CHD) de La Roche-sur-Yon. Un enfant de sept ans et un homme de 68 ans sont plus légèrement touchés. Ils ont été hospitalisés à la Roche-sur-Yon.

Les causes de cet accident ne sont pas encore connues.