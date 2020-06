Vendée : collision entre deux voitures, huit personnes blessées

Un choc très violent entre deux voitures ce samedi soir, vers 23h30 en Vendée. Ca s'est passé à Chanverrie, au lieu-dit La Barboire, en Vendéen non loin du Puy-du-Fou.

L'un des véhicules s'est déporté sur sa gauche au moment où une voiture arrivait en face.

L'accident a fait 8 blessés, dont deux jeunes hommes de 19 ans qui ont été transportés au CHU de Nantes. Six autres victimes sont plus légèrement touchées. Elles sont hospitalisées à La Roche sur Yon, Montaigu et Cholet.

La circulation sur la départementale 27 a été interrompue durant deux heures.