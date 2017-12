Vendée : des parents d'élèves se mobilisent pour une famille menacée d'expulsion vers l'Albanie

Un rassemblement est organisé ce samedi matin devant une école de la Roche sur Yon, en soutien à une famille albanaise menacée d'expulsion. Leur fils, Ledjon, est scolarisé en grande section depuis un an. Et s'il retourne en Albanie, son avenir s'annonce bien sombre.

L'appel est lancé par des associations comme la FCPE et la Cimade, mais aussi par des parents d'élèves à titre personnel : tous appellent à se rassembler ce samedi à 10h30 devant l'école Montjoie à la Roche sur Yon, pour s'opposer à l'expulsion de la famille de Ledjon. La mère et son fils ont déjà fait l'objet d'une tentative d'expulsion au début de l'été, mais la mobilisation des yonnais avait permis de stopper la procédure au dernier moment. Mais la menace est toujours là, alors les parents maintiennent la pression.

Arrachée à un réseau de prostitution

La mère de Ledjon a été vendue par son premier mati à un réseau mafieux, qui l'a forcée à se prostituer d'abord en Grèce, puis en Italie. C'est en Sicile qu'elle a rencontré celui qui est aujourd'hui son deuxième mari. L'homme a réussi à l'arracher aux griffes de ses bourreaux, et la famille est venue se réfugier en France, d'abord à Lyon puis en Vendée. Depuis un an, elle a retrouvé une certaine stabilité, et le petit Ledjon fréquente la maternelle où il semble parfaitement intégré. Mais s'il devait repartir en Albanie, son avenir ne pourrait être que sombre...

Le rassemblement débutera à 10h30 ce samedi matin, devant l'école Montjoie à la Roche sur Yon.