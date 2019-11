Vendée : deux accidents sur l'A87 entre Angers et La Roche-sur-Yon, l'un en face de l'autre

Vendée, France

Un accident d'un côté, puis un second de l'autre sur l'autoroute A87 ce jeudi 7 novembre vers 17h30, l'un dans chaque sens, au niveau des Essarts. Le premier s'est déroulé dans le sens Angers-La Roche-sur-Yon. Le seul véhicule mis en cause est celui d'une conductrice, blessée légèrement. Elle n'a pas dû être transportée à l'hôpital. C'est dans l'autre sens que l'accident a été plus important.

Dans le sens La Roche-sur-Yon-Angers, il y a eu une collision entre deux voitures. L'une des deux conductrices âgée de 32 ans a été éjectée du véhicule et a été transportée dans un état grave à l'hôpital départemental de La Roche. L'autre femme est indemne.