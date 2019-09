Vendée : deux automobilistes contrôlés à 135 km/h et 127km/h au lieu de 80 km/h

Vendée, France

Les gendarmes de Vendée ont mené ce mardi matin une vaste opération de contrôles routiers. Ils ont agi sur l'ensemble du département entre 6h30 et 10h30. En quatre heures, ils ont constaté 73 infractions dont 68 excès de vitesse.

Deux permis retirés

Deux automobilistes ont été contrôlés sur la D137, entre Saint-Fulgent et Chantonnay, à 135 km/h et à 127 km/h alors que la vitesse était limitée à 80 km/h. Les gendarmes étaient positionnés au niveau de la commune de L'Oie. Les deux chauffards sont repartis sans leur permis de conduire et comparaîtront prochainement devant la justice.

Depuis le début de l'année 2019, 34 personnes ont trouvé la mort sur les routes vendéennes.