Vendée : deux blessés graves dans un accident impliquant un camion et deux voitures aux Essarts-en-Bocage

D'abord une collision entre deux voitures. Puis un camion qui ne peut les éviter. Ce grave accident a eu lieu ce vendredi 29 avril, peu avant 6h du matin, en Vendée, sur l'A83 , à hauteur de la commune des Essarts-en-Bocage, dans le sens Niort-Nantes.

Selon les pompiers, il y a deux blessés graves et trois blessés légers. Les blessés légers, un couple de 75 et 77 ans et le chauffeur du camion, âgé de 58 ans, ont été transportés à La Roche-sur-Yon. Les deux blessés graves, une femme de 47 ans et un garçon de 13 ans, ont été transportés respectivement par hélicoptère au CHU de Nantes et par la route à l'hôpital d'Angers.