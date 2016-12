Vendée : disparition inquiétante d'un homme de 50 ans

La gendarmerie de Vendée lance un avis de recherche après la disparition inquiétante d'un homme à L'Ile D'Elle (85). José Fernando Ribeiro est porté disparu depuis mercredi après-midi. Il a 50 ans, il est Portugais et ne parle pas français.

Un avis de recherche a été lancé par la communauté de brigades de gendarmerie de Luçon Chaillé suite à la disparition inquiétante d'un homme de 50 ans.

José Fernando Ribeiro a quitté son domicile -rue Nationale à l'Ille d'Elle dans le sud Vendée- à pied mercredi vers 15h. On est depuis sans nouvelles de lui.Hier les chiens de la gendarmerie n'ont pas retrouvé sa trace. Ce vendredi l'hélicoptère ne peut pas décoller en raison du brouillard.Voilà la description donnée par les gendarmes :

"Il s'agit d'un homme de type caucasien, mesurant 1,60m, âgé de 50 ans et présentant une calvitie. L'homme est de nationalité portugaise, il ne comprend pas le français et ne le parle pas non plus. Il présente par ailleurs un handicap intellectuel. Au moment de sa disparition, José Fernando Ribeiro était vêtu d'une paire de chaussures de sport noire, sans marque, d'un pantalon en jean bleu et d'un blouson au plastron blanc avec des manches blanches à rayures oranges. Il a l'habitude de marcher et de se promener seul sur les routes et chemin du secteur. "

Si vous pensez l'avoir vu, un numéro de téléphone : le 17