Vendée : disparition inquiétante d'une femme de 60 ans

La compagnie de gendarmerie des Sables-d'Olonne a lancé vendredi 6 novembre un appel à témoins après la disparition inquiétante d'une femme de 60 ans. Sonia Bourmaud habite le Champ-Saint-Père en Vendée. Elle n'a plus donné signe de vie depuis le jeudi 4 novembre 2020 à 13h30. Elle a été vue pour la dernière fois quittant son domicile à bord de son véhicule, un Nissan Juke noir.

La gendarmerie de Moutiers-les-Moufaits chargée du dossier

Cette sexagénaire mesure 1,63 mètre. Elle est corpulente avec des cheveux noirs coupés courts, des yeux bleus et des lunettes. Elle est vêtue d'un jean bleu, d'un pull et d'un blouson foncé avec un foulard et un sac à main noir.

Si vous l'apercevez, vous devez prendre contact avec la gendarmerie de Moutiers-les-Mauxfaits au 02.51.98.91.45.