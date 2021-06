Vendée : disparition inquiétante d'une adolescente

On est sans nouvelle de la jeune fille depuis jeudi matin

Une disparition inquiétante est signalée en Vendée ce mardi matin. La gendarmerie lance un appel à témoin au sujet de Loanne Reviglio, une adolescente de 14 ans, domiciliée aux Velluires-sur-Vendée. Sa famille est sans nouvelle d'elle depuis le jeudi 24 juin à 07h20, heure à laquelle elle a pris le bus pour se rendre au collège à Fontenay-le-Comte.

Tout renseignement concernant cette disparition qualifiée d’inquiétante doit être communiqué sans délai aux enquêteurs de la brigade de gendarmerie de Fontenay-le-Comte par téléphone au 02 28 13 03 30

Loanne mesure 1.56m. Elle porte des lunettes. Ses cheveux sont frisés et coiffés le plus souvent en chignon. Au moment de son départ, elle était vêtue d'une veste beige, de chaussures blanches « ADIDAS » et d'un jean bleu ciel.