La série des feux de champs de céréales continue. Ce mercredi plus de 30 ha sont partis en fumée en plusieurs points de département de la Vendée.

Sécheresse : encore des feux de champs en Vendée, plus de 30 ha de blé ont brulé

Les pompiers de la Vendée multiplient les sorties pour lutter contre les champs de céréales qui s'embrasent. Plus de 30 ha sont partis en fumée pour la seule journée de mercredi. Le cocktail est toujours le même : chaleur, sécheresse et vent alors que les moissons commencent, il suffit d'une étincelle pour déclencher un brasier.

Ce mercredi les pompiers sont intervenus sur quatre feux avec le bilan suivant : cinq hectares de blés coupés sont partis en fumée à Thorigny, huit hectares de blé encore sur pieds ont brulé à Bazoges-en-Pareds, deux hectares de broussailles ont aussi brulé juste à coté sur la commune de Tallud-Sainte-Gemme suite à un feu de presse attelé au tracteur. Et enfin 17 hectares à Saint-Denis-la-Chevasse, près des Essarts-en-Bocage.