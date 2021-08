Un jeune de 25 ans a été gravement blessé, dans la nuit du samedi 31 juillet au dimanche 1er août, dans un accident sur la route entre La-Roche-sur-Yon et Montaigu. Un autre homme a également été blessé.

Vendée : grave accident sur la route entre La-Roche-sur-Yon et Montaigu

L'accident s'est produit dans la nuit du samedi 31 juillet au dimanche 1er août : les pompiers ont été appelés vers 1 h 30 pour intervenir à Montreverd, sur la quatre voies qui relie Montaigu à La-Roche-sur-Yon.

Sur place, une seule voiture impliquée : deux jeunes sont blessés à bord. Le premier, 25 ans, est gravement touché et a dû être désincarcéré du véhicule accidenté avec d'être transporté en urgence absolue au CHU de Nantes. Le second, 27 ans, plus légèrement blessé, a été transporté à l'hôpital de La-Roche-sur-Yon.