40 morts sur les routes de Vendée : "c'est du grand n'importe quoi" déplore le patron des gendarmes

Trop de morts sur les routes ! Depuis le début de l'année la Vendée est frappée par une hécatombe. 40 personnes sont mortes sur l'ensemble des routes du département (en zone gendarmerie et zone police), contre 33 sur toute l'année 2021. Soit une hausse de 21% alors que l'année n'est pas terminée.

Dernier exemple en date, à Vendrennes, près des Herbiers, le week-end dernier, un motard de 40 ans s'est tué après avoir percuté une voiture dans la nuit de samedi à dimanche.

L'alcool est en cause dans quatre accidents graves sur cinq

Voilà pourquoi le colonel Arnaud Pellabeuf, tout nouveau commandant de groupement de gendarmerie de Vendée, qui dirige 700 militaires, promet des contrôles renforcés notamment les week-ends. Il annonce qu'il va cibler particulièrement les deux roues. Mais il en appelle aussi à la responsabilité des conducteurs.

"Les statistiques c'est une chose, mais nous, nous voyons les accidents, avec nos camarades pompiers, nous nous rendons sur place. Chaque vie perdue sur la route, c'est un drame ! Et les contrôles ne font pas tout." Le colonel pointe notamment les ravages de la vitesse et de l'alcool : "C'est aux gens de se prendre en main, l'alcool est en cause dans quatre accidents graves sur cinq en Vendée, c'est juste du grand n'importe quoi, je n'ai jamais vu ça ailleurs" déplore le militaire.

